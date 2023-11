Dopo Garcia | nessun nome entusiasma | né Tudor | men che mai Mazzarri e Cannavaro

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 novembre 2023) Cesare – Caro Guido bruttissima sconfitta casalinga del Napoli che paradossalmente può avere un aspetto positivo: può servire a mandare a casa. Oggi l’allenatore, in completa confusione, si è superato. Ha cercato di fare improvvisamente turn-over, ma avendo disponibili per farlo calciatori non pronti. Infatti le alternative da mettere in campo le ha fatto giocare troppo poco. Il turn-over va fatto facendo ruotare sapientemente la rosa facendo fare minutaggio ai giocatori per tenerli sempre pronti. E invece lui ha fatto giocare sempre gli stessi, i titolarissimi, che schierava perché ogni partita, ormai commissariato dal presidente, era considerata e da lui vissuta come l’ultima spiaggia”. Prendiamo ad esempio il capitano Di Lorenzo, stremato, che non ha avuto un po’ di respiro. E il problema è che quando non è in condizione, giocando sempre in proiezione ...