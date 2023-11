Djokovic-Rune | Atp Finals | orario | diretta tv | streaming e pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 12 novembre 2023)è un match valido per la fase a gironi degli Atpdi Torino:tv,e pronostico dell’incontro. Uno è a caccia del settimo trionfo al torneo dei Maestri e di un nuovo record: quello che gli permetterebbe, cioè, di superare Roger Federer in termini di coppe vinte alle. L’altro a Torino ci è arrivato per il rotto della cuffia: ha agguantato la qualificazione un attimo prima che il gong iniziasse a suonare.(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl primo sarà quindi perfettamente a suo agio, essendo la sedicesima volta che giocherà in questa competizione. Il secondo ha già assaporato l’ebbrezza di calcare il cemento del Pala Alpitour, ma lo farà per la prima volta da titolare e non da ...