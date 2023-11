Djokovic e Sinner a tavola | Nole mangia vegano | Jannik carne cruda

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 novembre 2023)invece. La Stampa racconta le cene dei campioni del tennis impegnati a Torino alle Atp Finals che cominciano oggi.giocherà alle 14.30 contro Tsitsipas. Scrive La Stampa: A cena ogni campione ha poi scelto il ristorante che più lo rispecchiava, per gusti e personalità. Tutti con un unico obiettivo: non allontanarsi troppo dall’hotel., la cui forza sta proprio nell’attenzione maniacale alla forma fisica, ha optato per il vegetariano Soul Kitchen, in via Santa Giulia. «Erano in sette e la serata è stata molto piacevole», racconta Luca Andrè, titolare e chef. «Lui e il suo staff avevano prenotato e noi abbiamo riservato loro una sala a parte. Hanno preso antipasti da condividere e poi ...