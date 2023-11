Disastro Napoli | al Maradona i tifosi fischiano dopo la sconfitta contro l’Empoli VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 novembre 2023)-Empoli come Caporetto, l’ultimache segna uno spartiacque chiaro nella stagione azzurra. Lo 0-1 subito in casa brucia più di ogni altra brutta prestazione e dei risultati negativi. I motivi sono tanti, pure troppi. A cominciare dalla formazione messa in campo da Rudi Garcia e dalla confusione dimostrata in campo dai giocatori fin dal fischio d’inizio. Ma come ripete da diverso tempo il direttore delsta, Garcia non è che il sintomo della malattia. Eppure allo stadioil colpevole sembra solo uno: Rudi Garcia. Il tecnico francese si becca i fischi di tutto l’impianto sportivo per la prestazione fornita dalla squadra oggi. Fischi anche per la squadra. Infatti risulta difficile spiegare alcune involuzioni. Non può essere solo responsabilità del tecnico se la cattiveria manca anche nei ...