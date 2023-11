TORINO - È il giorno delle Nitto Atp Finals , è il giorno dell'esordio didavanti al suo pubblico. Oggi (domenica 12 novembre) prende il via il torneo di Torino con i migliori 8 tennisti della stagione: apre il nostro Jannik contro Tsitsipas , che nelle ultime ore ha ...

Diretta Sinner-Tsitsipas: orario e dove vedere in tv le ATP Finals Corriere dello Sport

Djokovic-Rune: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals Tuttosport

In attesa di vederlo domani in campo per le Nitto ATP Finals, Jannik Sinner ha già fatto parlare di sé. Questa volta però c'entra poco lo sport, ma più la moda, qualcosa che il tennista… Leggi ...In attesa di vederlo domani in campo per le Nitto ATP Finals, Jannik Sinner ha già fatto parlare di sé. Questa volta però c'entra poco lo sport, ma più la moda, qualcosa che il tennista… Leggi ...