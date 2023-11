Dimarco | «Gol voluto? Questa la verità! Inter | continuiamo così»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023)protagonista con un gol straordinario in-Frosinone terminata sul punteggio di 2-0, su DAZN ha parlato dell’importanza divittoria in vista del derby d’Italia con la Juventus. GRANDE VITTORIA – Federicodopo-Frosinone ha parlato: «All’inizio ho visto Denzel (Dumfries, ndr), poi ho visto il portiere fuori e alla fine menomale che è entrata perché altrimenti mi sarei preso tanti di quegli insulti che neanche mi immaginavo (ride, ndr). Sicuramente è uno dei più belli. Non sono partito benissimo, ho sbagliato cose che solitamente non sbaglio. L’importante era portare a casa i tre punti che era quello che volevamo. Scontro diretto? Vale tanto, ma il campionato è ancora lungo. Ora pensiamo alla Nazionale, dalla prossima settimana pensiamo al derby ...