Dimarco fa il Recoba | solito Calhanoglu | Inter-Frosinone 2-0 | controsorpasso sulla Juve

(Di domenica 12 novembre 2023) Un'altra vittoria per l', un altro gettone a porta inviolata per Sommer e la difesa di Inzaghi. A cadere stavolta è il vivace...

Ad aprire le danze è stato un gol da antologia, da far impazzire, di Federicoche con il suo sinistro magico ha deliziato il pubblico di San Siro, sorprendendo Turati. Queste le emozioni che ...

Inter, gol alla Recoba per Dimarco contro il Frosinone Sport Mediaset

Dimarco, Stankovic, Recoba: quando l'Inter segna da lontanissimo La Gazzetta dello Sport

Inter-Frosinone le pagelle e il tabellino della partita: vediamo com'è andata nella sintesi curata dalla redazione di Sportnews ...Federico Dimarco si è preso la scena in quel di San Siro nella serata in cui, nella fredda Milano, l’Inter stava per andare a riposo contro il Frosinone per 1-1. Un primo tempo difficile in cui i ...