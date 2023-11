Diamo atto a Schlein | ha impedito la piazza pro-Hamas

(Di domenica 12 novembre 2023) 00:00 Corriere, Repubblica e Stampa aprono con la manifestazione di Elly. Il Manifesto si arrabbia che non ci fossero le bandiere palestinesi. 06:30 Ieri vertice arabo con Iran che bacia le mani ad: sono i nostri nemici c’è poco da fare. 08:29 Per Maurizio Molinari il vero incontro clou è quello tra Biden e Xi Jinping. 08:55 Gigante Federico Rampini relegato a fondo pagina sulla vignetta del Post censurata e su cui tutti tacciono. 11:55 Il Fquotidiano contro Elkann e poi parlano loro di populismo. 12:38 Le 650 Indi in Italia, grande approfondimento del Giornale. 15:00 Sicurezza, a Milano è un casino: arriva anche il filo spinato fuori dalle case. 18:48 I rating che preoccupano e quelli che per il Sole ci confortano. 19:45 Attenzione a Sanchez, dice la Verità mentre El Pais lo celebra: roba da matti o meglio da ...

La prima volta che vedi uno parlare da solo camminando sogghigni, poi però ti metterai gli auricolari e sarai come lui. Se non prendi atto di questi cambiamenti, rischi di considerare tutto come ...Dopo il caso della nonna che guidava da 50 anni senza patente ieri quello della signora con permesso di guida scaduto da 34 ieri quello del signore che non ha mai pagato l’autostrada e pur passando so ...