Deruta | una giornata musicale memorabile

(Di domenica 12 novembre 2023) Dal Transilvano a Bach. La conferenza di Renato Meucci e il concerto di Angela Hewitt in san Francesco Carlo Segoloni, con la fattiva collaborazione del presidente della associazione culturale s. Anna, Paolo Zucconi e del direttore del coro “Girolamo da Diruta”, Lucio Sambuco, ha positivamente risolto il suo teorema, riportare a casa una copia del Transilvano di frate Girolamo coinvolgendo nel progetto una pianista di livello mondiale. In poche ore si è consumata la parte visibile del progetto, la conferenza di Renato Meucci alle diciotto di ieri e il concerto di Angela Hewitt alle 21 in san Francesco. Il lavoro più difficile si era svolto prima, dalla segnalazione di Luca Moretti, al contatto con l’antiquario Lubrano di New York, alla prima raccolta di fondi necessari per la relazione all’acquisto, alla serata tematica per coinvolgere la comunità cittadina e la vasta platea ...