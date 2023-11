Derby tra bomber e le loro riserve | Immobile contro Lukaku con 567 gol in due

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Qualcuno li ha chiamati finiti. C’era chi pergià prenotava un biglietto per l’Arabia Saudita. Eppure oggi alle 18:00 Ciroe Romeluguideranno Lazio e Roma neldella Capitale dopo una settimana non banale. Perla rete (numero 200 in biancoceleste) che ha restituito alla Lazio il secondo posto nel girone di Champions League a spese del Feyenoord. Peril gol decisivo nella rimonta sul Lecce nei minuti di recupero nell’ultimo turno di campionato. Prima della sosta, quello di domenica è unche non si può sbagliare. La Roma ha 17 punti (come la Fiorentina), la Lazio ne ha 16 (come il Monza). La bagarre Champions è di quelle importanti (con la sorpresa Bologna in piena corsa) e non ci si può permettere di perdere altro ...