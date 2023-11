Derby | Olimpico pronto | ricordo di Sandri | primi sfottò e Olympia che cambia volo

I primi tifosi sono al lavoro già dalle 9 di mattina. Perché di questo si tratta: un lavoro. Preparare le scenografie, che tutti chiamano ormai "coreografie" visto che, in fondo, proprio di spettacolo ...

Lazio-Roma: strade chiuse e parcheggi. Ecco come arrivare all'Olimpico RomaToday

Lazio-Roma, oggi derby all'Olimpico. Come raggiungere lo stadio ... Roma Servizi per la Mobilità

Il derby della Capitale nella dodicesima giornata di Serie A: in diretta dall'Olimpico, guarda in streaming Lazio-Roma dai tuoi dispositivi.Questa sera alle 18.00 la Lazio affronterà allo Stadio Olimpico la Roma di José Mourinhi, in un derby che si prospetta infuocato. La sfida sarà valida per la 12a giornata di Serie A. Per l'occasione, ...