Derby | Lazio-Roma pari nella noia Sarri e Mourinho non si fanno male

(Di domenica 12 novembre 2023) Non vince nessuno, anzi perdono entrambe. Mai come stavolta il pareggio fa. Alla classifica ma non solo.giocano un...

Finisce in parità e senza gol iltrae Roma. Vi raccontiamo chi sono stati i migliori e i peggiori della squadra di ...

Le lacrime per Sandri e le coreografie: che show prima di Lazio-Roma Corriere dello Sport

E proprio alla luce di certi risultati delle avversarie che in questo derby s’è vista poca voglia di vincere davvero. In fondo il quarto posto del Napoli ora è a tre punti per la Roma e quattro per la ...Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Roma (ore 18:00) allo stadio Olimpico. Portieri: Mandas, Provedel, Sepe; Difensori: Ca ...