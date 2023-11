Derby della Capitale senza gol | Lazio-Roma finisce 0-0

Finisce in parità e senza gol iltra Lazio e Roma. Vi raccontiamo chi sono stati i migliori e i peggiorisquadra di ...

Ecco il derby della Capitale: le cose da sapere su Lazio-Roma AS Roma

Tra Lazio e Roma vince la stanchezza. Il derby della capitale finisce 0-0 ilGiornale.it

Un po’ meglio la Lazio (almeno nelle occasioni da gol), mentre la Roma non affonda ed esce dall’orribile gara di Praga con un po’ di dignità e con una prestazione fatta ...ROMA (ITALPRESS) – Un punto a testa, che non guasta ma che non serve a nessuna delle due squadre, anzi toglie a entrambe la possibilità di avvicinare la zona Champions. Lazio e Roma non si fanno male ...