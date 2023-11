De Laurentiis consiglia Garcia | tutto vero | cos’è successo durante l’allenamento del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 novembre 2023) Si scalda il clima pre-Empoli, con le ultime indiscrezioni che fanno sussultare i tifosi azzurri. Protagonisti,e De. Il Maradona è pronto a ruggire per l’ultima volta prima della sosta, per un-Empoli dal significato chiave. L’attesa cresce in previsione dell’incontro delle ore 12.30, atteso sotto una pioggia torrenziale ma sopratd’innanzi al solito e rumoroso pubblico di Fuorigrotta. Gli azzurri sono quindi chiamati a rispondere a quanto visto contro l’Union Berlino, dato che il pareggio contro i tedeschi ha notevolmente scosso l’ambiente. Lo stesso ambiente che ora teme per quanto avvisato dall’odierna edizione de La Repubblica, chiara e diretta sull’attuale momento targato. Da Castel Volturno le scene sono tutt’altro che idilliache, e ...