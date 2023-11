De Laurentiis all’intervallo ha parlato direttamente ai giocatori. Garcia fatto fuori (Gazzetta)

(Di domenica 12 novembre 2023)racconta i retroscena della sconfitta del Napoli al Maradona. L'Empoli ha strappato i tre punti in casa degli azzurri sul finire della gara dopo un partita combattuta ad ...

(Photo by Eliano Imperato / Controluce via AFP) De'intervallo ha parlato direttamente ai giocatori. Garcia fatto fuori Gazzetta racconta i retroscena della sconfitta del Napoli al ...

De Laurentiis all'intervallo ha parlato direttamente ai giocatori ... IlNapolista

Garcia a rischio esonero dopo Napoli-Empoli: incursione disperata ... Sport Fanpage

Colpo di scena in casa Napoli, Victor Osimhen può andare via e lasciare il capoluogo campano. Al suo posto può arrivare l'amico di Mertens!Rudi Garcia potrebbe aver allenato quest'oggi per l'ultima volta il Napoli, il presidente De Laurentiis pensa all'eventuale sostituto dopo il ko interno contro l'Empoli. Secondo Gazzetta.it, sono due ...