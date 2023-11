Dazn | Il Maradona è diventato terra di conquista

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 novembre 2023) Il Napoli rischia di pareggiare e alla fine perde contro l’Empoli di Andreazzoli. La sfida contro l’Empoli assumeva i contorni delle sliding doors per Garcia e ancora di più se consideriamo che Andreazzoli è sicuramente una bestia nera per il club azzurro. L’allenatore classe 1953 ha un ottimo score contro il Napoli. Da quando allena, infatti, ha perso soltanto una volta contro gli azzurri, vincendo invece in quattro occasioni. Che sia in casa o in trasferta, con l’Empoli o meno, Andreazzoli ha vinto l’80% delle volte quando ha incontrato il club di Aurelio De Laurentiis. La vittoria più vivida è probabilmente il 3-2 in rimonta al Castellani dell’aprile 2022. Il Napoli di Spalletti era andata in vantaggio con le reti Mertens e Insigne salvo poi farsi recuperare di tre reti nei dieci minuti finali, dicendo addio ai sogni scudetto per quella stagione. La vittoria del campionato, poi, ...