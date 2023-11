Daniil Medvedev vs Andrey Rublev – pronostico | testa a testa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 12 novembre 2023) Due buoni amici scenderanno sul campo da gioco del gruppo rosso delle ATP World Tour Finals lunedì sera, quando la coppia russasi incontreranno nel loro incontro di apertura del round-robin. Il primo partecipa ai campionati di fine anno per la quinta stagione consecutiva, mentreha partecipato alle ATP Finals per quattro volte consecutive. AnteprimavsCome è accaduto in otto precedenti incontri di alto livello tra i due,metterà da parte l’amicizia conalla ricerca di una seconda corona delle ATP Finals da aggiungere al trionfo del 2020, un anno prima di realizzare il sogno del Grande Slam agli US ...