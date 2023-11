Daniele scrive a Oriana | “Non ti perdonerò mai” | lei però non cede

Leggi su biccy

(Di domenica 12 novembre 2023)Marzoli ha lasciatoDal Moro lasciando addirittura l’Italia e tornandosene dalla sua famiglia a Madrid. Una rottura che il veneto ha preso malissimo. La sua diretta su Twitch dove l’offende e bestemmia per oltre due minuti è storia del trash. Tutte le 87 bestemmie della live di ieri, enjoy pic.twitter.com/1SPN3448pa — irene (@NeneInIncognito) November 6, 2023 Ieri la venezuelana è stata ospite in tv dove ha raccontato i motivi della rottura accusando il veneto di essersi visto e/o sentito con ragazze a sua insaputa. “Non voglio parlare di infedeltà, ma piuttosto di terze persone“, ha dichiarato. Oggi il colpo di scena di Dal Moro: una lettera aperta in cui parla addirittura di anello di fidanzamento. “Ti ho amato davvero con tutto il cuore. L’anello è vero, te l’avevo preso perché volevo farti un regalo. Sono andato a prenderlo con ...