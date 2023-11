Dal gol annullato a Cristante alla traversa di Luis Alberto | Lazio - Roma | il film del match

Il derby tra biancocelesti e giallorossi finisce 0 - 0. La Roma sale così a quota 18 punti ( - 3terzo posto occupatoNapoli), mentre la Lazio si porta a 17. Le foto più belle del ...

Lecce-Milan, gol di Piccoli al 94' annullato dal Var per un fallo su Thiaw: cos'è successo Sky Sport

Piccoli e il gol annullato in Lecce-Milan al 94': il motivo. Social furiosi Corriere dello Sport

La partita iniziava con i biancoazzurri all’attacco. All’8’ minuto su calcio d’angolo, Gabrielli impegnava Starna in una respinta in corner evitando il gol che però arrivava dopo pochi secondi nella ...Lazio e Roma pareggiano 0-0 nel derby in calendario per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il risultato matura al termine di un match dominato dal nervosismo, con occasioni ...