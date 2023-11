Da noi a ruota libera | ospiti puntata 12 novembre 2023 | Carlo Conti | Cristiano Malgioglio | Anna Valle e Giorgio Pasotti

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 12 novembre 2023) Oggi, domenica 12, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la nonadella quinta edizione Da noi… ail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella nona, glic’èche, dopo la stagione di successo di Tale e Quale Show, leader indiscusso del prime time del venerdì, ha concluso la settimana con ladedicata al Torneo dei Campioni, durante la quale è stato dato spazio all’Airc per I Giorni della Ricerca. In studio anche, cantautore, paroliere, tra i personaggi più amati della tv. Nella sua carriera ha scritto brani per ...