Da Chirico il sonoro schiaffone al Pd | più riformismo e meno ideologia

(Di domenica 12 novembre 2023) Se si volesse dare un sommesso consiglio al segretario Pd Elly Schlein che ieri ha chiamato a raccolta il popolo della sinistra con lo slogan «per la giustizia sociale e per la pace», il consiglio (non richiesto, s'intende) sarebbe il seguente: più. Negli ultimi giorni il Pd è sembrato affetto da una pericolosa sindrome regressiva:pura contro il patto Italia-Albania,purissima contro la proposta governativa di premierato. Sul primo: autorevoli esponenti del partito guidato da Schlein hanno chiesto l'espulsione del premier albanese Edi Rama, con due effetti paradossali. Un esponente socialista, peraltro leader di un Paese (ancora) non Ue, tende la mano all'Italia di Giorgia Meloni e si ritrova bersagliato dagli stessi colleghi progressisti che ...