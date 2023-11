Così Pechino plasma un nuovo concetto di diritti umani

Leggi su formiche

(Di domenica 12 novembre 2023) A settembre, il ministero degli Affari Esteri cinese ha fatto una dichiarazione inaspettata, affermando che “iper tutti sono la ricerca comune dell’tà”. Parole che suonano piuttosto strane sé arrivano da un Paese in cui è in piedi un patto sociale sostanzialmente basato sull’accettazione da parte dei cittadini di una contrazione alle proprie libertà, dunque ai propri, in cambio di un aumento costante della prosperità gestita dal Partito/Stato. Le parole del ministro Wang Yi potrebbero sembrare un cambiamento significativo per la Cina, viste le varie rivelazione sui lavori forzati imposti dallo Stato nello Xinjiang — dove sono in corso campagne di rieducazione culturale sui musulmani che vivono in quella regione turbolenta. Ma l’intento del ministero era quello di lanciare una “Proposta della ...