Così Pechino plasma un nuovo concetto di diritti umani

Leggi su formiche

(Di domenica 12 novembre 2023) Più o meno un mese fa esatto, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha annunciato che la Cina è stata eletta nel Consiglio per idell’Onu, nonostante pesino suvarie denunce di massicce violazioni dei— in particolare contro la minoranza musulmana nell’ovest del paese. I 47 membri del Consiglio per isono selezionati per regione. La Cina era uno dei quattro paesi che stavano lavorando per ottenere uno dei quattro seggi liberi nel gruppo asiatico e unirsi a Giappone, Indonesia e Kuwait. Perché? A settembre, il ministero degli Affari Esteri cinese ha fatto una dichiarazione inaspettata, affermando che “iper tutti sono la ricerca comune dell’tà”. Parole che suonano ...