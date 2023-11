Corsa Champions Avanza la Fiorentina | si ferma l' Atalanta

(Di domenica 12 novembre 2023) AGI - Due verdetti importanti quelli che sono arrivati dalle partite delle 15 della dodicesima giornata di Serie A. Las'impone tra le mura amiche 2-1 contro il Bologna e lo scavalca, agguantando l'al quinto posto. I viola vanno in vantaggio al 17' con Bonaventura, ma al 33' vengono raggiunti da un rigore di Zirkzee. Il goal della vittoria arriva grazie a un rigore di Nico Gonzalez al 48'. Un successo importante che interrompe una serie di 3 sconfitte di fila in campionato. L', dal canto suo, ha agguantato al 92esimo il pareggio fuori casa con l'Udinese. Alla rete dei friulani di Walace al 44esimo i bergamaschi rispondono con Ederson nel recupero che permette di assestarsi in classifica a quota 20 punti, appena dietro le prime della classe. Il match del Friuli L'inizio della gara è tutto di marca orobica ...

