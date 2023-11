Coppa del Mondo di Scherma | gli sciabolatori azzurri vincono il bronzo

(Di domenica 12 novembre 2023) Algeri –di. Si chiude con il terzo posto della squadra maschile il lungo weekend della prova dideldi sciabola ad Algeri. Il quartetto del CT Nicola Zanotti composto da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo ha conquistato il terzo gradino che vale punti preziosissimi per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024, mentre ha chiuso all’ottavo posto la squadra italiana femminile. La giornata degli, determinati a riscattare il podio mancato nel Mondiale di Milano, è iniziata nel tabellone degli ottavi di finale con il successo contro la Georgia del numero 1 delSandro Bazadze per 45-31. La squadra azzurra ha poi avuto la meglio poi sulla Germania, dopo un match che ha visto glisempre avanti, con il ...

