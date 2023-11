Conto corrente condominiale | come funziona e chi può consultarlo

(Di domenica 12 novembre 2023) Previsto dalla legge, viene gestito dall’amministratore, che può decidere in autonomia le modalità di apertura, ma deve permetterne l’accesso ai condòmini

Si accorge di come siamo spinti dalladi un fiume, inconsapevoli e abbandonati, prima di ... Mi faceva paura che la vita trafficasse così tanto persuo". L'io narrante ha vissuto ...

Ruba 1800 euro dal conto corrente di un uomo con un messaggino: è la tecnica dello “smishing”, nei guai una donna il Dolomiti

Come chiudere un conto corrente: modalità, costi e tempistiche QUOTIDIANO NAZIONALE

Infatti, dopo l’accettazione della nomina deve recarsi presso la filiale in cui è aperto il conto corrente condominiale, per sottoscrivere un contratto o aprire un nuovo conto corrente. Ma a cosa ...La Polizia Postale avverte: attenzione ai truffatori che si spaciano per operatori delle forze dell'ordine e chiedono di spostare i risparmi su altri conti. Usano numeri telefonici falsi e sms con lin ...