L'ultimodel Lotto ha distribuito premi per oltre 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per ...] Attualità Unità d'Italia: tornano le celebrazioni per ilPosted on 15 Marzo 2017 ...

Concorso Tricolore Vivo 2023-24, adesione scuole entro il 30 aprile Orizzonte Scuola

XVIII Concorso Nazionale “Tricolore Vivo” – A.Ge. Regione Sicilia ... USR Sicilia

Secondo titolo tricolore per l’Assistente delle Fiamme Oro Pietro Sandei vincitore oggi al Centro Militare di Equitazione di Montelibretti del Campionato Italiano Senior di concorso completo 2023. C ...Nei CCI in gara binomi di tutti e cinque i continenti Tutto pronto al Centro Militare di Equitazione di Montelibretti che farà da cornice ad un fine settimana di sport ad alti livelli. Dopo il succe ...