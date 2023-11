Concorso AOU di Sassari | 4 Posti per Dirigenti di Fisica Sanitaria

(Di domenica 12 novembre 2023) Presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria diè stato bandito unPubblico basato su titoli ed esami, con l’obiettivo di selezionare 4 figure professionali da destinare alla posizione di dirigente fisico specializzato in. Le posizioni sono a tempo pieno e a tempo indeterminato. AOU diper 4diIn esecuzione della deliberazione del direttore generale numero 1039 del 17 ottobre 2023, è stato adottato il provvedimento di indire un avviso per la realizzazione di unpubblico unificato. Tale, strutturato attraverso la valutazione di titoli ed esami, mira alla selezione di professionisti qualificati per la ...

... 10 posti per l'Asl Cn2; 6 posti per l'Asl No; 6 posti per l'Asl Vco; 6 posti per l'Città della ... Con la graduatoria appena chiusa da 545 posti e questo nuovoper 220 infermieri, abbiamo ...

Un bando per assumere 226 infermieri | Regione Piemonte ... Regione Piemonte

Al via il bando per l’assunzione di 226 infermieri Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

1° edizione del Concorso Best Practice nell’ambito del ‘Bollino Azzurro’ Assegnati a Milano i riconoscimenti alle migliori strutture ospedaliere che si sono distinte per l’approccio all’avanguardia e ...Il 10eLotto premia la Sardegna. A Ittiri (SS), riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 30mila euro grazie a un 8 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi ...