Con l' auto finisce nel bosco | grave il conducente

(Di domenica 12 novembre 2023) Incidente poco prima di mezzogiorno in località Aramo nel comune di Pescia. Sono intervenuti i vigili del fuoco

Incidente poco prima di mezzogiorno in località Aramo nel comune di Pescia. Sono intervenuti i vigili del fuoco

Cadono nel canale con l'auto: volo di 15 metri, illesi L'Eco di Bergamo

Follia in stazione: guardia lo rimprovera, lui la investe con l'auto Virgilio

Il padovano Franco Munari, ex pilota di rally e ora istruttore di guida sicura, è stanco dei morti sull’asfalto. «Ben pochi sanno guidare con attenzione, ...Santa Maria la Carità. Perde il controllo dell'auto di servizio, finisce fuori strada e muore. Tragedia stanotte in via Carrara, tra Castellammare di Stabia e Santa Maria la ...