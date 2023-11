Con la military diplomacy | Parigi entra nel cortile di Mosca

Leggi su formiche

(Di domenica 12 novembre 2023) “Potenziare la sovranità del paese”. A questo servirebbero i sistemi radar di difesa aerea Ground Master 400, prodotti dalla Thales, il cui acquisto è stato discusso tra esponenti del governo kazako e di quello francese. Nonostante materie prime ed energia fossero le questioni principali della visita di Stato in Kazakistan del presidente francese Emmanuel Macron, svoltasi nella prima settimana di novembre, anche la tematica della difesa è stata oggetto del dialogo tra le due delegazioni. Dopo il Kazakistan, Macron ha fatto tappa in Uzbekistan, con cui il presidente francese ha affermato di voler approfondire la cooperazione bilaterale per combattere le “minacce emergenti per la sicurezza internazionale”. Una linea perseguita anche dal nostro paese, con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Tashkent proprio nei giorni successivi a quella fatta dalla sua ...