Commento al Vangelo del 12 Novembre 2023

(Di domenica 12 novembre 2023) Il brano delsecondo Matteo, capitolo 25, versetti da 1 a 13, presenta la parabola delle dieci vergini, un’insegnamento di Gesù sulla vigilanza e la preparazione per il Suo ritorno. Ecco il testo: “1 Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 2 Cinque di esse erano stolte e cinque erano sagge. 3 Le stolte, prendendo le loro lampade, non presero con sé l’olio; 4 invece le vergini sagge, insieme alle loro lampade, presero anche dell’olio in piccoli vasi. 5 Siccome lo sposo tardava, tutte si assopirono e si addormentarono. 6 A mezzanotte si alzò un grido: ‘Ecco lo sposo! Andategli incontro!’ 7 Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. 8 Le stolte dissero alle sagge: ‘Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono’. 9 Ma le sagge ...