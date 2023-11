Come è scappato il leone dal circo a Ladispoli? Ipotesi “sabotaggio” e lucchetto non conforme

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) Una passeggiata pomeridiana di alcune ore per le strade di, poi la cattura a tarda. Così ilKimba del Rony Roller Circus ha tenuto con il fiato sospeso i residenti del comune romano in un sabato sera del tutto inusuale. Dopo diverse ore in libertà, l’animale è stato addormentato, messo in sicurezza e riportato nel. Ma sul web l’esemplare dalla folta criniera è ancora protagonista è c’è chi si interroga supossa esseredal. Mentre sul caso indagano le forze dell’ordine coordinate dalla procura di Civitavecchia, spuntano le prime. Secondo una prima ricostruzione, Kimba si trovava in una gabbia insieme a delle tigri. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, alcuni circensi del Rony Roller hanno detto di avere visto ...