Colpo Empoli al Maradona | Napoli Sconfitto e Sorpasso al Milan Fallito

Leggi su napolipiu

(Di domenica 12 novembre 2023) Ilsubisce una sconfitta al cardiopalma contro l’, perdendo l’occasione di superare ilin classifica.Berisha e Kovalenko protagonisti. Notizie calcio– In un pomeriggio di tensione e aspettative, ilha subito una sconfitta amara per 1-0 contro l’, perdendo così una preziosa occasione di sorpassare ilin classifica e consolidare il proprio terzo posto in Serie A. Il gol decisivo è arrivato al 91? da Viktor Kovalenko, in una partita che ha visto illottare fino all’ultimo secondo. Il match, giocato nello stadio, è stato un vero e proprio incubo per la squadra di Rudi Garcia, che ha incassato la sua terza sconfitta casalinga in campionato. Nonostante un primo tempo non ...