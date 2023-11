...vinto con l'Atalanta insieme a Bastoni e Kulusevski e nel cuore il presidente Berlusconi al quale ha voluto dedicare lain azzurro: ' Diceva sempre che ero il suo preferito ' .non ...

Colpani: “La chiamata in Nazionale la dedico al presidente Berlusconi” Pianeta Milan

Un lampo del Flaco: Colpani festeggia col gol la chiamata in Nazionale, Monza-Torino 1-1 TUTTO mercato WEB

'Forse ancora non ho realizzato bene cosa è successo questa settimana, la chiamata di Spalletti è un sogno ma è solo un punto di partenza per restarci a lungo. Non voglio fare la comparsa per poi spar ...Raspadori, Scamacca, Inmobile No, il migliore 'attaccante' italiano è un altro secondo quanto scrive il giornalista.