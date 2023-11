Colorante tessile | l’inquinamento non si ferma

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 12 novembre 2023) Bello cambiare stile e look ad ogni stagione. Simpatico gironzolare per negozi e fare shopping di abbigliamento. Ma… Quanto incide tutto questo sulla salute del nostro ambiente? La risposta non è delle migliori: tantissimo, purtroppo. Stando infatti agli studi più accurati, l’industriaè seconda a livello mondiale per tasso di inquinamento ambientale. Il 20% deldelle acque arriva dalAlcune statistiche stimano infatti che il settoresia responsabile di circa il 20% deldelle acque, un inquinamento dovuto soprattutto ai prodotti di tintura e finissaggio. Inoltre, per coltivare le fibre naturali (soprattutto il cotone) vengono utilizzati fertilizzanti, erbicidi e pesticidi che penetrano nel terreno inquinando le falde acquifere. Mentre il lavaggio dei ...