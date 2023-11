Collision 11 11 2023 Fra bei match e “grandi” annunci

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 novembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento del weekend con il report di. Manca meno di una settimana ormai a Full Gear V e mancano solo poche cose per completare al meglio la card evento e anche qui a, ne vedremo delle belle. Quindi direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Andrade El Idolo(w/CJ Perry) vs Daniel Garcia (3,5 / 5) Buonissimo opener per aprire lo show, alla fine Andrade cede alla avances di CJ Perry e si fa accompagnare. Unben lottato con Garcia che dopo l’incontro con MJF sembra più sicuro di sé. A vincere, non senza difficoltà, è Andrade con la sua Figure Eight. Intanto dal backstage Miro assiste al tutto. Vincitore: Andrade El Idolo Dalton Castle(w/The Boys) vs Nick Wayne(w/Christian Cage & Luchasaurus) (3 / 5) ...