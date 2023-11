Cody Rhodes | “Tra me e Seth Rollins ci sarà sempre tensione | ma non ho problemi con lui”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 novembre 2023)si è subito stagliato come una stella di prima grandezza, dopo il suo ritorno in WWE lo scorso anno. Il primo avversario diè stato, e la loro faida si è conclusa decisamente a favore dell’American Nightmare. La rivalità ha convinto i più, forse anche grazie al fatto che tra i due, nella vita reale, pare non corra buon sangue.la verità? È ormai assodato che i due non si piacciono nella vita reale, ma durante un’intervista su Gabby AF,ha parlato del suo rapporto conin modo piuttosto sorprendente: “, lui ed io non ci piacciamo assolutamente. Non saprei. Non ho alcun problema con lui, ma c’è ...