“Club Zero” | una grottesca accusa alle ideologie che portano al disfacimento

(Di domenica 12 novembre 2023) Titolo:Titolo originale:Regia: Jessica Hausner Paese di produzione/ anno/durata: Austria, Regno Unito, Germania, Francia, Danimarca, Qatar / 2023 / 110 min. Sceneggiatura: Jessica Hausner, Geraldine Bajard Fotografia: Martin Gschlacht Montaggio: Karina Ressler Musica: Markus Binder Cast: Mia Wasikowska, Sidse Babett Knudsen, Amir El-Masry, Elsa Zylberstein, Mathieu Demy, Ksenia Devriendt, Luke Barker, Florence Baker, Samuel D Anderson, Gwen Currant Produzione: Coop99 filmproduktion, Coproduction Office Distribuzione: Academy Two Programmazione: Lo schermo bianco – Lab80 Bergamo L’alimentazione sana che diventa fanatismo, la radicalizzazione di un’ideologia che diventa estremismo e sfocia in un credo quasi religioso. Racconta molto del nostro tempo, il ...

Cerchiamo film reali, sentimenti forti, situazioni scomode,fake romance. Mi vengono in mente ... Titoli che hanno fatto la storia del cinema come Il Padrino, Drive, Fight… Alcune icone ...

Club Zero, la recensione del gastro-horror con Mia Wasikowska Ciak Magazine

Club Zero di Jessica Hausner Close-up - Storie della visione

I Colchoneros, difatti, vorrebbero provare a strappare Rabiot alla Juventus a parametro zero. La società spagnola, nelle prossime settimane, potrebbe incontrare l’entourage del giocatore e presentare ...E' rottura fra Thiago Alcantara e il Liverpool. L'Inter può pensarci in caso di mancata chiusura per Zielinski o di addio di Mkhitaryan ...