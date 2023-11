Club Zero 2023 New Age e consumismo

...di diversie non mancano le pretendenti alle prestazioni del francese. Juventus, l'Atletico Madrid su RabiotDel resto, la possibilità di prendere un calciatore del suo livello a parametro...

Club Zero, la recensione del gastro-horror con Mia Wasikowska Ciak Magazine

Club Zero di Jessica Hausner close-up.info

E' rottura fra Thiago Alcantara e il Liverpool. L'Inter può pensarci in caso di mancata chiusura per Zielinski o di addio di Mkhitaryan ...La Juventus accantona Berardi e mette gli occhi sul gioiellino del club spagnolo. Cristiano Giuntoli è pronto ... e un pareggio), caratterizzata dall’incredibile dato che dice zero gol subiti in ...