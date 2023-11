Classifica sportiva LaLiga EA – Giornata 13

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 novembre 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 11/11/2023 ore 22:50 CET Il Real segna senza Bellingham e rimane secondo con 32 punti, due dietro il Girona, che rimane leader con 34 dopo aver recuperato contro il Rayo Domenica il Barça, terzo con 27, giocherà nei propri stadi contro l’Alavés, e l’Atleti, quarto con 25 e una partita in meno, contro il Villarreal Alla tredicesimadella Liga EA Sports 2023-2024, nessuna delle prime due ha fallito: Il Girona torna in campo del Rayo (1-2) e il Il Real Madrid batte il Valencia (5-1) dentro Bernabeu. Con questi risultati la squadra Michel vai avanti capo solo con 34 puntidue in più dei bianchi che sono secondi con 32. Completano le posizioni di Champions, FC Barcelona, terzo con 27 E Atletico Madrid, camera con ...