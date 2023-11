Ciclocross | Ronhaar fa il vuoto a Dendermonde Van Den Haar secondo e difende la leadership

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Pimfa il. L’olandese della Baloise-Trek Lions stravince la terza prova di Coppa del Mondo 2023-2024, mettendo così a segno il primo successo della sua giovane carriera, dall’alto dei suoi 22 anni e confermando tutte le sue qualità già dimostrate ai Mondiali di Ostenda del 2021 nella categoria under 23. Una gara dominata dall’olandese, che va in testa sin dall’inizio e spinge, fino a dare la mazzata decisiva tra quarto e quinto giro: un ritmo insostenibile per gli avversari, con Laurens Sweeck e Lars Van Denlasciati a combattere per la seconda piazza. Alla finechiude a braccia alzate in 56’04”, permettedosi anche di rallentare. Nella sfida per la piazza d’onore è Van Dera spuntarla, staccando Sweeck nel ...