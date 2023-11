Christie’s | vendita record all’asta per un dipinto di Monet

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 novembre 2023) Brilla sempre la stella di Claude(1840-1926): undel pittore francese fondatore dell’Impressionismo dal titolo “Le bassin aux nymphéas” è aggiudicato daa New York per 74.010.000 di dollari ad un offerente collegato al telefono. Dopo il colpo di martelletto, il prezzo finale è stato accolto da una standing ovation nella sala del Rockefeller Center, dove il banditore era il presidente diGlobal Jussi Pylkkänen.è stato il top lot del catalogo didedicato alle opere d’arte del XX secolo che ha fruttato in totale 640,8 milioni di dollari. Ildi circa due metri di larghezza, che risale al 1917-1919, presenta uno dei soggetti iconici di: cattura il dinamismo e la ...