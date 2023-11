Chiara Ferragni gela Fedez con la risposta piccante su Patrick Dempsey

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 novembre 2023) È diventato virale sui social il commento cheha fatto sulla scelta di People di eleggerecome l'uomo più sexy del mondo nel 2023. A quel punto,ha voluto sapere il pensiero della moglie sull'ex volto di Grey's Anatomy. “Non è il mio tipo…” , ha detto, in un divertente siparietto familiare dei Ferragnez , poi diventato virale. “Hai visto cheè stato eletto come l'uomo più sexy del mondo? Vuoi dire qualcosa?”, le ha chiestonel video. La, però, non si è mostrata per nulla d'accordo: “Eh sì, non è tanto il mio tipo”, ha detto. “A me piace più Jacob Elordi, avrei eletto lui”, ha continuato. Ironicamenteha ...