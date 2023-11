Chi sono i figli di Beppe Grillo | Ciro | Davide | Luna e Rocco

(Di domenica 12 novembre 2023)ha quattro, avuti da due diversi matrimoni: la prima moglie è Sonia Toni mentre l’attuale è Parvin Tadjik. Dal primo matrimonio, nel 1980, è nata la primogenitae nel 1983 il primoo maschio. Nel 1996ha sposato la seconda moglie, Parvin Tadjik, con cui ha avuto altri due: nel 1994e nel 2000, nata nel 1980, vive a Rimini, con la madre Sonia Toni e il fratello; nella cittadina romagnola dove ha intrapreso sin dalla giovane età una carriera nel mondo della musica, come cantante e frontwomnan dei Rex Mida e di altri gruppi della zona. Negli anni, dopo il diploma come graphic designer, ...

...oltre 9.500 vittime e5,5 milioni le persone fuggite dalle loro case per i combattimenti. Ad agosto abbiamo aperto un nuovo Centro chirurgico a Khartoum , per garantire cure urgenti anon ...

Chi sono i primi otto finalisti di Sanremo Giovani Rai Storia

Sanremo Giovani 2023, ecco chi sono i primi 8 finalisti Sky Tg24

Roma «Le dimissioni immediate dei direttori delle carceri in Sardegna mostrano una sola verità: il Governo Meloni e la maggioranza di centrodestra mostra evidenti limiti anche nella attività più ordin ...Lo dico con un sorriso. Semplicemente, come sempre, non ho alcuna difficoltà a esporre mio pensiero, anche quando sono minoranza. Sarebbe interessante sapere chi fa questa allusione scontata. Se ...