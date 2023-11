Chi ha vinto Miss Italia 2023

(Di domenica 12 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, svelata la vincitrice della manifestazione. La giovanissima ragazza incoronata da Vittorio Sgarbi e da Patrizia Marigliani! : IL NOME E LE PRIME DICHIARAZIONI- Francesca Bergesio, giovane modella 19enne del Piemonte, si è aggiudicata la nuova edizione di. Scopriamo insieme quali sono state le sue emozioni e cos’ha dichiarato nel dettaglio durante la premiazione, fatta da Vittorio Sgarbi e dalla conduttrice, Patrizia Marigliani. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); Le parole della ...

La prima serata di sabato 11 novembre vede trionfare Tu si que vales ( Canale Cinque ) con 3.904.000 spettatori coinvolti e uno share complessivo del 27.9% . Secondo posto per Ballando con le Stelle ( ...

Ascolti tv sabato 11 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle ... Fanpage.it

Ballando con le Stelle 18 Vs Tú Sí Que Vales: chi ha vinto la sfida di ascolti Isa e Chia

Ieri sono andati in onda in prima serata Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu si que vales su Canale 5: chi ha vinto la gara di ascoltiGli ascolti tv di sabato 11 novembre 2023: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Canale 5 con Tu si que Vales e Rai Uno con una nuova ...