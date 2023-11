Chi è Addison Timlin | l’ex moglie di Jeremy Allen White

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 12 novembre 2023)di, è un’attrice e cantante statunitese, nata il 29 giugno 1991 a Philadelphia. È particolarmente conosciuta per il ruolo di Emily Draper nella serie Cashmere Mafia nel 2008 e di Sasha Bingham nella serie di successo Californication nel 2011, ma si è anche esibita a teatro fin dai 9 anni.è anche apparsa in Little Sister e ha recitato accanto a Stanley Tucci nel film drammatico Submission del 2018. Si è sposata con l’attore di The Bear nell’ottobre 2019 e i due hanno divorziato a maggio 2023. Insieme, hanno avuto due figlie: Ezer e Dolores, nate nel 2018 e 2020. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...