Cher da Silvia Toffanin | “La comunità LGBT non mi ha mai abbandonata!”

Leggi su biccy

(Di domenica 12 novembre 2023) Come annunciato da giorni, oggiè stata ospite dia Verissimo. La cantante di Believe ha raccontato dei suoi inizi e ovviamente del suo nuovo albumChristmas. “Ricordo del nostro primo incontro dieci anni fa, amo davvero l’Italia. Il segreto del mio successo? Fortuna, poi ovviamente anche il talento, ma la fortuna è importante. Puoi impegnarti, fare le scelte giuste, ma ti serve anche la fortuna. Io ne ho avuta tanta, ho iniziato fin da piccola, tutto è iniziato quando vidi Dumbo e Cenerentola e capì che volevo fare la cantante. Il mio nuovo disco? Da molti anni la casa discografica mi chiedeva di scrivere un album natalizio, ma io non me la sono mai sentita. Non mi piaceva l’idea di far uscire il classico album natalizio. Non sapevo come renderlo diverso dagli altri e unico. Ma questa volta ...