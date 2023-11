Cher | chi sono i figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 novembre 2023)è una vera e propria icona della musica mondiale con circa 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Cantante ma anche attrice, conduttrice e doppiatrice, una vita spesa – ancora oggi e a dispetto dell’età – sotto alle luci dei riflettori. Ma che dire della sua vita privata? Non tutti sanno infatti che l’artista, che ha due matrimoni alle spalle, ha anche due, di cui uno che recentemente ha completato il percorso per cambiare sesso. Ma cosa sappiamo su di loro? Ecco tutte le informazioni suidi. Cosa sappiamo suidiLa sua vita privata e sentimentale è stata attraversata da diverse storie d’amore importanti, come la prima, quella negli anni ’60 con il cantante Sonny Bono che diventerà suo marito nel 1964: la coppia ha avuto una ...