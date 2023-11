Challenger Matsuyama 2023 | Luca Nardi trionfa in Giappone | sconfitto Taro Daniel in Finale

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Un sorriso dal Sol Levante.si è imposto nelladeldicontro il quotatose(n.86 del ranking). Il pesarese (n.126 del mondo virtuale) si è imposto con il punteggio di 3-6 6-4 6-2. Una vittoria in rimonta per lui che, dopo un inizio incerto, ha messo in mostra il proprio talento, avendo la meglio al cospetto di un tennista molto esperto. Il classe 2003 del Bel Paese, dunque, ha ottenuto il quinto successo a livellodella carriera, il secondo quest’anno, restando ancora in corsa per un pass alle Next Gen ATP Finals di Jeddah. Tenendo conto delle assenze di Carlos Alcaraz, Holger Rune, Lorenzo Musetti e Ben Shelton e della wild card data al giordano Abdullah Shelbayh, ...