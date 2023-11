Cesara Buonamici riceve una ricca promozione | ecco cosa farà dopo il Grande Fratello 2023

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 12 novembre 2023)è pronta per un nuovo capitolo nella sua illustre carriera,aver trascorso oltre trent’anni di successi come conduttrice del Tg5 e aver recentemente affrontato la nuova sfida come opinionista al, è in procinto dire un’importante. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, la giornalista 66enne assumerà presto un importante ruolo.: una nuova svolta nella sua carrieraassumerà presto il ruolo di direttore ad personam del Tg5, affiancando l’attuale direttore Clemente Mimun. Questo ruolo non solo le offrirà l’opportunità di influenzare maggiormente il corso e il contenuto del noto ...